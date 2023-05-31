Германия закроет четыре из пяти консульств РФ
Правительство Германии требует до конца года закрыть четыре из пяти консульств России в ответ на решение Москвы об установлении лимита на количество сотрудников немецкого посольства и связанных с ним органов.
Об этом сообщил на брифинге спикер МИД Германии Кристофер Бургер.
— Относительно российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении, — объяснил дипломат.
Недавно в правительстве РФ заявили, что сокращают до 350 численность сотрудников немецких учреждений на территории страны, включая тех, кто работает в органах культуры и школах.
По словам Бургера, это означает, что Германия до ноября должна закрыть свои консульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.
В апреле этого года Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов. Тогда в российском МИД пригрозили контрмерами, заявив, что Москва в ответ также вышлет немецких дипломатов, “существенно ограничив их количество в РФ”.
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