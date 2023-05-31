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Валентина Летяк, редактор ленты

Германия закроет четыре из пяти консульств РФ

Германия закроет четыре из пяти консульств РФ
Фото: Pexels

Правительство Германии требует до конца года закрыть четыре из пяти консульств России в ответ на решение Москвы об установлении лимита на количество сотрудников немецкого посольства и связанных с ним органов.

Об этом сообщил на брифинге спикер МИД Германии Кристофер Бургер.

— Относительно российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении, — объяснил дипломат.

Недавно в правительстве РФ заявили, что сокращают до 350 численность сотрудников немецких учреждений на территории страны, включая тех, кто работает в органах культуры и школах.

По словам Бургера, это означает, что Германия до ноября должна закрыть свои консульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.

В апреле этого года Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов. Тогда в российском МИД пригрозили контрмерами, заявив, что Москва в ответ также вышлет немецких дипломатов, “существенно ограничив их количество в РФ”.

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Источник: AP
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