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Валентина Чорна, редактор ленты

Новым президентом Латвии избрали главу МИД Эдгара Ринкевичса

Едгарс Рінкевичс

Сейм Латвии выбрал новым президентом страны Эдгарса Ринкевича. Ранее он занимал должность министра иностранных дел.

Ринкевич приступит к исполнению обязанностей главы государства с 8 июля.

Он уже поблагодарил депутатов за доверие на личной странице в Twitter.

— Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я приложу все усилия, чтобы хорошо служить народу Латвии, — написал Ринкевичс.

Как сообщает издание Delfi, на открытом голосовании Ринкевичса поддержали 52 депутата, 35 выступили против.

За его конкурента от партии Объединенный список Улдиса Пиленса отдали 25 голосов.

Согласно Конституции Латвии, президент избирается большинством не менее 51 голоса.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Эдгар Ринкевичс поддерживает Украину, выступает за предоставление больших объемов вооружения ВСУ и за усиление санкций против кремлевского режима.

В ноябре прошлого года он посетил Киев и Одессу вместе с главами МИД из еще шести европейских стран.

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вибори президента, Латвия
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