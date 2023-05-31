Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности Китая готовиться к “худшим сценариям”

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что руководителям национальной безопасности необходимо думать о худших сценариях и готовиться к так называемому бурному морю.

Он утверждает, что якобы сложности и трудности, связанные с вопросами национальной безопасности Китая значительно увеличились.

— Мы должны придерживаться мышления, ориентированного на результат. Должны быть готовы пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, даже опасными, штормовыми морями, — сказал китайский лидер.

Эти заявления Си Цзиньпин сделал на фоне того, что Пекин сталкивается с некоторыми вызовами, среди которых — проблемы в сфере экономики.

Он утверждает, что Китай должен ускорить модернизацию системы и сил национальной безопасности, а также стать более эффективным в реальных боевых действиях и во время практического применения.

Си Цзиньпин призвал Китай создавать новые системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, усилить образование по вопросам нацбезопасности, усовершенствовать управление безопасностью данных и искусственного интеллекта.

Источник : CNN

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