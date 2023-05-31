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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Краснодарском крае — пожар на НПЗ, власти говорят об атаке БпЛА

В Краснодарском крае — пожар на НПЗ, власти говорят об атаке БпЛА

В Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, вероятно, из-за удара дрона.

Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.

— Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БпЛА, — написал он.

Позже Кондратьев заявил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован. По его словам, пострадавших нет.

На месте работали пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы. Площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к утренней атаке дронов на Москву.

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В Краснодарском крае — пожар на НПЗ, власти говорят об атаке БпЛА

Война в Украине, нефть, Пожар, Росія
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