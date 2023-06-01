На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины

Европейская комиссия работает над четырехлетним планом финансирования для Украины на десятки миллиардов евро. Таким образом, Брюссель хочет создать более стабильную и предсказуемую основу для поддержки нашей страны.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Новый подход стал реакцией на критику со стороны союзников за бессистемную и непредсказуемую финансовую поддержку Киева в прошлом году. Еврокомиссия начала работать над предложением, которое поможет удовлетворить потребности Украины не только в следующем, но и до 2027 года.

План, который еще предстоит доработать, обеспечит Киеву большую прозрачность и уверенность в сфере финансирования.

Издание отмечает, что утверждение плана Еврокомиссии всеми странами-членами ЕС вряд ли будет легкой задачей, учитывая позицию Венгрии.

Однако, если это произойдет, средства могут использовать для общей бюджетной поддержки Украины, расширив нынешний пакет макрофинансовой помощи Евросоюза, объем которого составляет €18 млрд.

Средства ЕС также могут направить на оплату первоочередных потребностей Украины в восстановлении, которые только в этом году оцениваются в $14 млрд.

Финансовый пакет будет связан с требованиями по проведению реформ в Украине, а также с контролем над тем, чтобы деньги были потрачены должным образом.

– Украина имеет острые потребности, и им необходимо больше уверенности. Это будет большая битва (со странами-членами, – Ред.), но все еще есть большое желание помочь Украине, – отметил в комментарии изданию чиновник, осведомленный о предложении.

План финансирования для Украины, который может повлечь за собой новый выпуск долговых обязательств Еврокомиссией, появился на фоне пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза, рассчитанного на 2021-2027 годы.

Предложения Еврокомиссии еще разрабатываются. По данным FT, они могут быть готовы уже в этом месяце, возможно, к конференции по восстановлению Украины, которая состоится 21-22 июня в Лондоне.

Издание пишет, что план финансирования ЕС может побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить нашей стране подобные долгосрочные обязательства.

По данным Кильского института, по состоянию на февраль США обещали выделить более $26 млрд на экономическую поддержку. А Великобритания обязалась потратить 2,5 млрд фунтов стерлингов, а также большие суммы на военную помощь.

Как известно, в конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Евросоюз планирует ежеквартально выделять нашему государству около €4,5 млрд в течение 2023 года.

В мае Брюссель выделил уже четвертый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

Источник : Financial Times

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