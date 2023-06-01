Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как платить за электричество через YASNO — инструкция
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Світ
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Европейская комиссия работает над четырехлетним планом финансирования для Украины на десятки миллиардов евро. Таким образом, Брюссель хочет создать более стабильную и предсказуемую основу для поддержки нашей страны.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Новый подход стал реакцией на критику со стороны союзников за бессистемную и непредсказуемую финансовую поддержку Киева в прошлом году. Еврокомиссия начала работать над предложением, которое поможет удовлетворить потребности Украины не только в следующем, но и до 2027 года.

План, который еще предстоит доработать, обеспечит Киеву большую прозрачность и уверенность в сфере финансирования.

Издание отмечает, что утверждение плана Еврокомиссии всеми странами-членами ЕС вряд ли будет легкой задачей, учитывая позицию Венгрии.

Однако, если это произойдет, средства могут использовать для общей бюджетной поддержки Украины, расширив нынешний пакет макрофинансовой помощи Евросоюза, объем которого составляет €18 млрд.

Средства ЕС также могут направить на оплату первоочередных потребностей Украины в восстановлении, которые только в этом году оцениваются в $14 млрд.

Финансовый пакет будет связан с требованиями по проведению реформ в Украине, а также с контролем над тем, чтобы деньги были потрачены должным образом.

– Украина имеет острые потребности, и им необходимо больше уверенности. Это будет большая битва (со странами-членами, – Ред.), но все еще есть большое желание помочь Украине, – отметил в комментарии изданию чиновник, осведомленный о предложении.

План финансирования для Украины, который может повлечь за собой новый выпуск долговых обязательств Еврокомиссией, появился на фоне пересмотра многолетнего бюджета Евросоюза, рассчитанного на 2021-2027 годы.

Предложения Еврокомиссии еще разрабатываются. По данным FT, они могут быть готовы уже в этом месяце, возможно, к конференции по восстановлению Украины, которая состоится 21-22 июня в Лондоне.

Издание пишет, что план финансирования ЕС может побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить нашей стране подобные долгосрочные обязательства.

По данным Кильского института, по состоянию на февраль США обещали выделить более $26 млрд на экономическую поддержку. А Великобритания обязалась потратить 2,5 млрд фунтов стерлингов, а также большие суммы на военную помощь.

Как известно, в конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи на €18 млрд. Евросоюз планирует ежеквартально выделять нашему государству около €4,5 млрд в течение 2023 года.

В мае Брюссель выделил уже четвертый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

Читайте также
Как Европа может помочь Украине победить: Зеленский назвал три шага
Володимир Зеленський

Источник: Financial Times
Еврокомиссия, Європейський Союз, Украина-ЕС, Финансирование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как Кипр. Боррель заявил, что Приднестровье не помешает Молдове стать членом ЕС
Жозеп Боррель
Сейм Латвии призвал НАТО пригласить Украину присоединиться к блоку
Сейм Латвії
Глава Еврокомиссии: Мы должны приблизить ЕС к Украине, а не просто открыть дверь
Урсула фон дер Ляєн
Справедливый мир означает вывод войск РФ с территории Украины – фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляєн
Помогая Украине, мы сдерживаем РФ как можно дальше от границ ЕС — президент Словакии
На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
На десятки миллиардов: Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь