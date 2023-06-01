Румыния не сможет помочь Молдове в случае военного вторжения РФ – президент

Румыния не сможет задействовать свои войска для защиты Молдовы в случае нападения РФ на эту страну.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на полях Европейского политического саммита.

Он отметил, что не видит возможности военного вмешательства своего государства в случае вторжения РФ в Молдову. Йоханнис объяснил, что Румыния входит в состав НАТО, а Молдова имеет нейтральный статус.

Согласно правилам военного блока, НАТО может реагировать, если нападение совершено на страну-члена. Это прописано в пятой статье Североатлантического договора (о коллективной обороне).

– В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт, – заявил Йоханнис.

В то же время, он заверил, что Румыния готова помочь Молдове повысить оборонный потенциал. Речь идет об обучении военных и оснащении армии.

– Мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове, — подчеркнул Йоханнис.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ не нападает на ее страну только благодаря стойкости украинского народа и власти, а также благодаря героизму Вооруженных сил Украины.

В феврале Майя Санду сообщила о планах РФ организовать государственный переворот в Молдове. Она ссылалась на документы, полученные от Украины. План агрессора предусматривал совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщал, что непосредственной военной опасности для страны нет, однако РФ ведет гибридную войну, пытаясь свергнуть власть.

Источник: NewsMaker

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