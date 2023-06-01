США всякий раз пересекают “красные линии” РФ, и это желание растет — WP объяснила почему

У президента Соединенных Штатов Джо Байдена растет желание переступать “красные линии”, о которых говорит Владимир Путин. Об этом пишет американская газета The Washington Post, отмечая, что Вашингтон продолжает вооружать Киев для борьбы в войне.

В прошлом месяце решение Байдена помочь Украине получить истребители F-16 ознаменовало очередное пересечение российской “красной линии”, которая, по словам Путина, трансформирует войну и втянет Вашингтон и Москву в прямой конфликт.

Несмотря на апокалиптические предупреждения диктатора, Соединенные Штаты постепенно согласились расширить арсенал Украины ракетами Javelin и Stinger, пусковыми установками HIMARS, современными системами противоракетной обороны, беспилотниками, вертолетами, танками M1 Abrams и, вскоре, истребителями четвертого поколения.

— Ключевой причиной игнорирования угроз Путина, по словам американских чиновников, является динамика, которая наблюдается с первых дней войны: диктатор не сдержал своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине, — пишет WP.

Подчеркивается, что блеф Путина дал американским и европейским лидерам определенную уверенность в том, что они могут продолжать делать это без серьезных последствий. Но до какой степени такой подход будет работать — остается тайной.

— Россия столько раз обесценивала свои “красные линии”, заявляя, что определенные вещи будут неприемлемыми, а потом ничего не делала, когда они происходили. Проблема в том, что мы не знаем, где эта “красная линия”. Она в голове одного человека и может меняться изо дня в день, — сказал Максим Саморуков, эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги.

Американские чиновники говорят, что управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников.

Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они сосредотачиваются на четырех ключевых факторах, говорят чиновники.

— Нужна ли она им? Могут ли они это использовать? Есть ли она у нас? Какой будет реакция России? — сказал один из чиновников Госдепартамента.

Он сказал, что нежелание России принимать ответные меры повлияло на оценку рисков госсекретарем Энтони Блинкеном, который был влиятельным голосом и поощрял администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.

Как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества предоставления Украине более летального вооружения перевешивают риски эскалации, и, по словам представителя Белого дома, он много работал с европейскими союзниками над предоставлением Украине истребителей F-16.

Источник : The Washington Post

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