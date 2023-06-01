В Москве в жилых домах и в кремлевской больнице готовят бомбоубежища — СМИ
В Москве в подвалах жилых домов готовят укрытия. Также укрытие должно появиться в Центральной клинической больнице при Кремле.
Об этом сообщает российский оппозиционный ресурс Сирена.
Так, в подвалах жилых домов Москвы развешивают инструкции по эвакуации и сбору “тревожных чемоданов”.
В одном из таких укрытий уже поставили столы и стулья.
На российском сайте госзакупок появился контракт на проектирование бомбоубежища для центральной клинической больницы при Кремле. Помещение должно быть на 800 человек, обеспечить защиту от взрывной волны и радиации. Контракт был заключен 24 мая.
Ранее Центр стратегических коммуникаций сообщил, что атака дронов на Москву пошатнула ощущение безнаказанности кремлевского режима и показала, что российская ПВО не готова защищать небо.
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