В российском Шебекино горит завод с военными топливозаправщиками
В российском городе Шебекино Белгородской области горит завод Монокристалл — на предприятии находились военные топливозаправщики.
Об этом сообщают Telegram-каналы и российские СМИ.
Отмечается, что предприятие Монокристалл неоднократно попадало под обстрелы. Местные рабочие говорят, что от завода “мало что осталось”, и их принуждают разбирать завалы.
Есть сообщения, что в Шебекино сейчас нет света и воды.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас обстрел идет в Шебекинском и Грайворонском округах.
В Новой Таволжанке, по словам Гладкова, мужчина получил осколочное ранение. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домов.
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В селе Козинка горят два частных жилых дома.
Фото: МЧС РФ
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