В российском Шебекино горит завод с военными топливозаправщиками

В российском городе Шебекино Белгородской области горит завод Монокристалл — на предприятии находились военные топливозаправщики.

Об этом сообщают Telegram-каналы и российские СМИ.

Отмечается, что предприятие Монокристалл неоднократно попадало под обстрелы. Местные рабочие говорят, что от завода “мало что осталось”, и их принуждают разбирать завалы.

Есть сообщения, что в Шебекино сейчас нет света и воды.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас обстрел идет в Шебекинском и Грайворонском округах.

В Новой Таволжанке, по словам Гладкова, мужчина получил осколочное ранение. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домов.

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В селе Козинка горят два частных жилых дома.

Фото: МЧС РФ

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