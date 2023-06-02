Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
Президент США Джо Байден упал на сцене во время церемонии выпуска Академии американских Военно-воздушных сил.
Соответствующее видео опубликовали американские СМИ.
Так, инцидент с Джо Байденом случился в четверг, 1 июня, в Колорадо.
Сообщается, что президент США споткнулся из-за мешка с песком, на который указал после того, как поднялся.
The White House said President Biden is fine after he tripped and fell after delivering a speech and handing out diplomas to graduates of the Air Force Academy in Colorado Springs on Thursday. Biden was helped up and appeared to recover quickly. https://t.co/HLFP3fuWsX pic.twitter.com/qQH7nPAcSY
— The New York Times (@nytimes) June 1, 2023
На видео можно увидеть, как президенту США помогли подняться, после чего он быстро пришел в себя.
Впоследствии о состоянии главы американского государства рассказал директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.
— С ним все в порядке. На сцене был мешок с песком, когда он пожимал руку, — написал он в Twitter.
Напомним, в марте Джо Байден споткнулся на трапе самолета в Алабаме. Политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение, но удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.
Фото: Mfecane
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