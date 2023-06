Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США

Президент США Джо Байден упал на сцене во время церемонии выпуска Академии американских Военно-воздушных сил.

Соответствующее видео опубликовали американские СМИ.

Так, инцидент с Джо Байденом случился в четверг, 1 июня, в Колорадо.

Сообщается, что президент США споткнулся из-за мешка с песком, на который указал после того, как поднялся.

The White House said President Biden is fine after he tripped and fell after delivering a speech and handing out diplomas to graduates of the Air Force Academy in Colorado Springs on Thursday. Biden was helped up and appeared to recover quickly. https://t.co/HLFP3fuWsX pic.twitter.com/qQH7nPAcSY

— The New York Times (@nytimes) June 1, 2023