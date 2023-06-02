Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США

Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США

Президент США Джо Байден упал на сцене во время церемонии выпуска Академии американских Военно-воздушных сил.

Соответствующее видео опубликовали американские СМИ.

Так, инцидент с Джо Байденом случился в четверг, 1 июня, в Колорадо.

Сообщается, что президент США споткнулся из-за мешка с песком, на который указал после того, как поднялся.

На видео можно увидеть, как президенту США помогли подняться, после чего он быстро пришел в себя.

Впоследствии о состоянии главы американского государства рассказал директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.

— С ним все в порядке. На сцене был мешок с песком, когда он пожимал руку, — написал он в Twitter.

Напомним, в марте Джо Байден споткнулся на трапе самолета в Алабаме. Политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение, но удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.

Читайте также
США не отвергают идею предоставления Украине ATACMS — Байден
Джо Байден

Фото: Mfecane

Источник: NYT
Джо Байден, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кремль больше не получит данных о ядерном оружии США: Госдеп объявил контрмеры в сторону РФ
Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
Пентагон и SpaceX договорились о закупке Starlink для Украины
Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
США всякий раз пересекают “красные линии” РФ, и это желание растет — WP объяснила почему
Джо Байден
Блинкен о саммите НАТО: Украина получит мощный пакет политической и практической поддержки
Ентоні Блінкен
Эффективны в небе и имеют дальность до 70 км: что известно о ракетах AIM-7 Sparrow
Літак F-15C пускає ракету AIM-7 Sparrow
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Байден упал во время церемонии выпуска летчиков США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь