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Для танго нужны двое: Белый дом хочет возобновить ядерный договор с РФ

Білий дім США
Фото: Unsplash

Администрация Джо Байдена рассчитывает вернуть РФ за стол переговоров по контролю над ядерным вооружением. В начале этого года страна-агрессор приостановила участие в соответствующем соглашении.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Соединенные Штаты стремятся возобновить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также договориться о его пролонгации по истечении срока действия в 2026 году.

До сих пор эти усилия не имели успеха.

В пятницу, 2 июня, Белый дом планирует соединить речь советника по нацбезопасности Джейка Салливана с решением о сокрытии информации от РФ, которая должна быть предоставлена в рамках ядерного соглашения.

– Мы надеемся, что в совокупности такая коммуникация, которую мы осуществляем через эту речь, контрмеры и любые потенциальные дальнейшие действия на двустороннем уровне, приведут к дискуссии. Конечно, для танго нужны двое, – отметил представитель администрации.

Чиновник добавил, что Вашингтон готов вести переговоры с РФ о контроле за ядерным оружием без предварительных условий.

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Что известно о выходе РФ из договора

В феврале этого года российский диктатор Владимир Путин объявил, что РФ прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Договор New START был заключен между США и Россией в апреле 2010 года в Праге. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года, а в 2021-м стороны договорились о продлении действия документа до начала февраля 2026 года.

Договор предусматривает взаимное сокращение арсеналов стратегических ядерных вооружений (межконтинентального ядерного оружия) странами-подписантами. Соединенные Штаты должны были проводить инспекции ядерных объектов на территории РФ и наоборот. В последнее время Москва блокировала такие проверки и не соблюдала условия договора.

В мае РФ объявила о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Москва планирует завершить строительство специального хранилища для него до конца июля.

На днях Соединенные Штаты объявили о контрмерах в ответ на нарушение Россией Договора New START. Они предусматривают отказ США от уведомлений о местонахождении ракет и пусковых установок, подпадающих под действие договора. Кроме того, США не будут способствовать инспекциям представителей РФ и не будут передавать России информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подлодок.

В то же время, Государственный департамент США выразил готовность отменить эти меры, если РФ вернется к выполнению условий договора.

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Источник: CNN
Білий дім, Росія, США, Ядерна зброя
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