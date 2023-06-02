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Генерал США рассказал, почему для контрнаступления ВСУ важнее танки, чем F-16

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что современные танки помогут Украине обеспечить огневую мощь и силу и сыграть важную роль в предстоящем контрнаступлении.

По его словам, танки очень важны как для обороны, так и для наступления — способность использовать их будет иметь фундаментальное значение для успеха Украины.

Около 400 украинских военнослужащих недавно начали обучение на американских танках M1A1 Abrams. Процесс продлится около 12 недель. Около половины военнослужащих учатся управлять танками, в то время как другая половина будет учиться обслуживать сложную западную систему.

США обязались передать Украине 31 танк Abrams. Другие страны уже прислали свои боевые танки: Великобритания — Challenger 2, а Германия — Leopard 2.

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По мнению Милли, танки будут работать в координации с артиллерией, пехотой и другими подразделениями, когда начнется контрнаступление.

— Если вспомнить Вторую мировую войну, то некоторые из самых крупных бронетанковых сражений происходили в основном на территории Украины, — сказал он.

Что касается передачи Украине американских истребителей F-16 или других современных боевых самолетов, то, по словам Милли, это скорее долгосрочный план по оснащению Украины современными военно-воздушными силами.

Генерал согласен, что Украине нужны модернизированные военно-воздушные силы. Но для создания таких ВВС потребуется много времени, усилий и денег.

Россия располагает сотнями истребителей и бомбардировщиков четвертого и пятого поколения, которые превосходят по численности устаревший украинский авиафлот.

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С самого начала войны, вместо того, чтобы пытаться конкурировать с Россией в небе, союзники предоставили Украине наземные системы противовоздушной обороны, сказал Милли.

Передача систем ПВО оказалась эффективной, поскольку не позволили России установить господство в воздухе над Украиной.

Источник: CNN
Война в Украине, Винищувач F-16, контрнаступ, США
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