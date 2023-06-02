События в Белгородской области свидетельствуют о “повышенной тревоге” руководства РФ — ISW

Реакция российских официальных лиц и СМИ на военные действия в Белгородской области свидетельствует о повышенном беспокойстве относительно войны в Украине.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что возле Шебекино произошли обстрелы, были “прилеты” и в сам город. Сообщалось о восьми пострадавших. Гладков обвинил Украину в обстреле Шебекино.

Российский диктатор Владимир Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова орденом мужества за его реакцию на ситуацию на границе.

Вчера российские власти в Белгородской области эвакуировали 200 детей в Пензенскую область, 3 июня планируют эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области. Гладков также договорился с другими регионами о приеме 1200 жителей Белгородской области.

Аналитики считают, что внимание Путина и то, что минобороны РФ называет вчерашние события вторжением на российскую территорию, позволяют предположить, что Кремль пытается представить войну в Украине как экзистенциальную и заручиться внутренней поддержкой затяжной войны.

В свою очередь некоторые российские провоенные блогеры из-за ситуации в Белгородской области раскритиковали российское руководство, а другие утверждали, что это попытка Украины отвлечь российские силы в преддверии контрнаступления.

Напомним, что 22 мая на территории Белгородской РФ началась операция РДК и ЛСР — Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.

Источник : ISW

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