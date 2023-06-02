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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Спецпредставитель Китая считает, что Украина и Россия “не закрыли дверь” для переговоров

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что существует “много трудностей” для того, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров, но он считает, что ни одна из сторон не закрыла двери для переговоров.

Как сообщает CNN, об этом он сказал во время пресс-конференции в Пекине после визита в страны Европы.

По его словам, война в Украине “может сейчас поставить перед сторонами много трудностей, чтобы сесть за стол переговоров”. Ли добавил, что с другой стороны, стороны не полностью лишены консенсуса.

Китайский посланник заявил, что во время поездки в Москву российская сторона заявила ему, что “РФ никогда не выступала против мирных переговоров”.

— Украинская сторона также заявила, что она ценит и желает мира, и я чувствую, что обе стороны не закрыли дверь для мирных переговоров, — сказал он.

По мнению Ли, “риск эскалации” до сих пор остается высоким. Он напомнил, что во время визита в Киев ежедневно слышал сигналы воздушной тревоги, а за период его пребывания Россия дважды атаковала столицу Украины.

— Конфликт (война, — Ред.) зашел в тупик, и на поле боя царит неопределенность. Эта ситуация вызывает беспокойство. Если война будет продолжаться, то будет только больше катастроф и страданий, а пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим, вместо того, чтобы позволять конфликту продолжаться и распространяться, — сказал Ли.

Он также прокомментировал материал Wall Street Journal, в котором говорится о том, что Китай призвал европейские страны согласиться на прекращение огня, которое оставило бы Россию во владении частями Украины.

Ли сказал, что изложенная в нем информация не соответствует фактам. Он добавил, что это “тенденция распространения ложной информации путем пропаганды конфронтации ради политических интересов” и назвал ее “аморальной и очень опасной”.

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Источник: CNN
Война в Украине, Китай, Російська агресія, Росія, Украина
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