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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В США предотвратили исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга

Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 1 июня, принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который отменяет потолок госдолга в размере $31,4 триллиона, что позволило избежать первого в истории дефолта.

Сенат проголосовал 63-36 за одобрение законопроекта, который был принят в среду Палатой представителей.

Отмечается, что Министерство финансов предупреждало, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет решение к тому времени.

– Сегодня мы избегаем дефолта, – заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, проводя законопроект через свою палату, состоящую из 100 членов.

Президент США Джо Байден похвалил своевременные действия Конгресса.

– Это двухпартийное соглашение является большой победой для нашей экономики и американского народа, – сказал президент в своем заявлении и добавил, что он подпишет его как можно быстрее. Он отметил, что сделает дополнительное заявление в пятницу в 19:00 по восточному времени (23:00 по Гринвичу).

Перед окончательным голосованием сенаторы рассмотрели почти десяток поправок, отклонив их все во время ночного заседания накануне понедельничного дедлайна.

Этот закон приостанавливает действие установленного законом лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года. В отличие от большинства других развитых стран, Соединенные Штаты ограничивают сумму долга, которую может заимствовать правительство, независимо от любых расходов, выделенных законодательным органом.

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Источник: Reuters
дефолт, Джо Байден, Конгресс США, Сенат США, США
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