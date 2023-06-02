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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина не имеет отношения к недавней атаке беспилотников на Москву – Данилов

Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к недавней атаке беспилотников на Москву.

– Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать? – заявил он в интервью Радио Свобода , отвечая на вопрос о результативности такой операции.

При этом Данилов акцентировал на том, что Москва — самое защищенное место на территории Российской Федерации.

– Там даже Путин иногда появляется, он или его двойник. Если оно там летает, то вопрос тогда, где же ПВО, где та защита, которую они вешали, на крыши поднимали? Помните эти видео? Мне сложно сказать. Это обязаны решать уже граждане Российской Федерации, как им это нравится, как им комфортно, если там такое происходит, – сказал секретарь СНБО.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

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Дрони, Москва, Алексей Данилов, СНБО, Росія
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