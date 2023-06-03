В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Жертвами железнодорожной катастрофы, которая произошла 2 июня на востоке Индии в штате Одиша в районе станции Баханага, стали не менее 70 человек.
Об этом сообщила Hindustan Times.
Сообщается, что еще 600 человек получили травмы.
Известно, что скорый поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один скорый поезд. На месте событий идет поисково-спасательная операция.
Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшим и связался с министром транспорта для выяснения деталей.
К слову, ранее на юге Нидерландов пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате один человек погиб, еще 30 получили ранения.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов