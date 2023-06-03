Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших

В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Фото: Pexels

Жертвами железнодорожной катастрофы, которая произошла 2 июня на востоке Индии в штате Одиша в районе станции Баханага, стали не менее 70 человек.

Об этом сообщила Hindustan Times.

Сообщается, что еще 600 человек получили травмы.

Известно, что скорый поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один скорый поезд. На месте событий идет поисково-спасательная операция.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшим и связался с министром транспорта для выяснения деталей.

К слову, ранее на юге Нидерландов пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате один человек погиб, еще 30 получили ранения.

Індія, потяги, Смерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Жуткая находка: в Мексике из ущелья достали 45 сумок с человеческими телами
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек – СМИ
стрілянина в Одесі
Тарифы, пенсии, старт НМТ и новые поезда из Варшавы: что изменится в Украине с 1 июня
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Метро в Киеве возобновляет работу в обычном режиме: погибла пассажирка, упавшая на рельсы
метро Київ
В Тальном хоронят нацгвардейца Вадима Бондаренко: судья Тандыр на связь не выходил
Прощання із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
В Индии поезд сошел с рельс и задел еще один: 600 раненых, 70 погибших
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь