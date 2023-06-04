Байден подписал закон об ограничении госдолга, позволяющий избежать дефолта в США
Президент США Джо Байден в субботу, 3 июня, подписал законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга США в размере $31,4 трлн, предотвращая тем самым первый в истории дефолт.
Как пишет Reuters, этому предшествовало принятие соответствующего проекта закона со стороны Палаты представителей и Сената Конгресса США.
Американское Министерство финансов предупредило, что оно не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс США не предпримет никаких действий к тому времени.
Байден подписал законопроект в Белом доме через день после того, как назвал его двухпартийным триумфом.
— Было крайне важно достичь соглашения, и это очень хорошая новость для американского народа. Никто не получил всего, чего хотел. Но американский народ получил то, что ему было нужно, — сказал Байден в пятницу.
Палата представителей, контролируемая республиканцами, проголосовала 314 голосами против 117 за одобрение законопроекта, а Сенат, контролируемый демократами, проголосовал 63 голосами против 36.
В пятницу агентство Fitch Ratings заявило, что кредитный рейтинг США “ААА” останется под негативным контролем, несмотря на соглашение, которое позволит правительству выполнить свои обязательства.
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