Словакия может после выборов прекратить поддержку Украины — президент Чапутова

Словакия может вслед за Венгрией стать проблемным государством Евросоюза и перестать поддерживать Украину.

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова в комментарии американскому изданию Politico.

Чапутова обеспокоена распространением дезинформации в своей стране и что предстоящие парламентские выборы могут подорвать поддержку Словакией Украины.

Если популистские партии возглавят правительство осенью этого года, сказала президент изданию, “возможно, внешняя политика будет больше похожа на политику (премьера Венгрии, — Ред.) Виктора Орбана”.

Словакия решительно поддерживала Киев на протяжении всей войны, даже поставляя украинским войскам самолеты МиГ-29.

Но в преддверии сентябрьских выборов в стране в опросах лидирует Smer-SD — популистская партия во главе со скандальным бывшим премьер-министром Робертом Фико, который призывал прекратить военную поддержку Украины.

Предыдущие месяцы Словакия была твердым союзником Украины, однако новое правительство может изменить это положение, что особенно важно, поскольку российское влияние проникает в Европу, пишет Politico.

Отмечается, что российские нарративы находят благодатную почву в Словакии: только 40% словаков считают, что Россия несет главную ответственность за войну в Украине, согласно недавнему опросу аналитического центра GLOBSEC — по сравнению, например, с 85% в Польше, северном соседе Словакии.

Словакия переживает “очень сложный период”, сказал президент, добавив: “Я вижу не только поляризацию, но и фрагментацию в нашем обществе”.

Хотя бывшая страна Восточного блока в настоящее время может казаться сильно прозападной, под поверхностью, похоже, процветает дезинформация и дружественные для России нарративы.

Чапутова, которая является опытным юристом и бывшей активисткой, заявила, что ее страна сталкивается с активной российской кампанией дезинформации, и что, будучи “более молодой демократией, мы более уязвимы”.

Президент прямо сказала о роли, которую, по ее мнению, играют некоторые избранные политики в распространении дезинформации.

— Некоторые политические лидеры, включая членов парламента, распространяют такого рода информацию непосредственно в парламенте, через СМИ, — сказала она.

При этом, как отмечает Politico, партия Роберто Фико отвергла опасения критиков.

В заявлении по электронной почте от имени партии евродепутат Катарина Рот Неведялова — международный секретарь Smer — сказала, что “обвинять оппонентов в распространении дезинформации — это очень грязная политическая практика. Мы решительно отвергаем любые из этих обвинений и лжи”.

Впрочем, как пишет Politico, пророссийское влияние, все же, ощутимо.

По данным опроса GLOBSEC, около 50% словаков считают, что Соединенные Штаты представляют угрозу безопасности для их страны.

Только 58% словаков проголосовали бы за то, чтобы остаться в НАТО, если бы был проведен референдум, и 66% согласны с утверждением, что “США втягивают Словакию в войну с Россией, потому что получают от этого выгоду”.

Результаты опроса согласуются с данными собственного исследования НАТО, которое показало, что только 51% словаков проголосовали бы за то, чтобы остаться в НАТО, по сравнению с 70% в целом по военно-политическому блоку.

Исследование НАТО также показало, что половина населения Словакии выступает против продолжения помощи Украине.

Отвечая на вопрос, почему российские нарративы находят отклик у части словацкого общества, Чапутова сказала, что это сочетание “позитивного отношения к общим славянским корням”, определенного взгляда на историю, влияния дезинформации и “возможно, ошибок в общении демократических политических лидеров”.

А многие словаки просто сыты по горло после целого ряда кризисов, таких как пандемия коронавируса, рост цен на энергоносители, инфляция и война по соседству, пишет Politico.

— Вот, — сказала Чапутова, — почему люди, я думаю, злятся или разочарованы.

Выборы в Словакии

Словаки придут на избирательные участки в сентябре, на выборах, которые, как предупреждают некоторые политики, могут изменить роль Братиславы в ЕС и НАТО.

На данный момент Smer набирает около 17%голосов, согласно данным опроса Politico.

Это ставит Smer — члена общеевропейской Партии европейских социалистов — впереди всех других претендентов на раздробленном политическом ландшафте Словакии.

Лидер Smer Роберто Фико, который в прошлом трижды занимал пост премьер-министра, едва избежал тюремного заключения после того, как парламент Словакии в прошлом году не одобрил предложение о приостановке его иммунитета на время следствия по обвинению в организованной преступности.

Эдуард Хегер, который до середины мая исполнял обязанности временного премьер-министра Словакии, назвал Фико “лидером по использованию дезинформации в своих формулировках”, что партия Фико отрицает.

В беседе с Politico в Братиславе Хегер сказал, что опасается, что популистское правительство отдалит страну от западных институтов.

— Они начнут менять внешнеполитическую ориентацию — и фактически начнут вытаскивать Словакию из европейских структур и структуры НАТО, — сказал он.

Smer настаивает на том, что не хочет менять внешнеполитическую ориентацию Словакии.

— Наша политическая партия полностью поддерживает членство Словакии в ЕС и НАТО, — написала Рот Неведялова от имени партии.

Отвечая на вопросы о позиции Smer по Украине, она признала, что украинцы “имеют право защищать себя”, но сказала, что партия призывает к прекращению огня и мирному процессу.

— Мы всегда поддерживали помощь Украине — гуманитарную помощь, переговоры, посредничество, поддержку беженцев, которые сейчас живут в Словакии и т.д., — сказала она и добавила она, “мы не можем послать Украине военную поддержку, просто потому, что в Словакии не осталось военной техники”.

Как отмечает Politico, эксперты, посвященные в эту тему, сомневаются в этом.

— Если партия Smer — с Робертом Фико или без него — будет в правительстве, они определенно попытаются изменить нынешний уровень поддержки Украины, — сказал Милан Нич, старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям, специализирующийся на регионе.

Он добавил, что Smer — прагматичная партия без четкой внешней политики. И даже если Фико сейчас лидирует в опросах, он не обязательно окажется у власти.

Источник : Politico

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