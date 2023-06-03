Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО

протест Україна
Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако сейчас США больше концентрируются на военной помощи ВСУ, чтобы бороться с полномасштабной российской агрессией.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что США привержены политике открытых дверей.

— Любое решение принимается между 31 членом Альянса и страной, которая хочет вступить. Мы говорили об этом много раз раньше. Это не изменилось. Сейчас мы сосредоточены на том, что можно сделать для поддержки Украины в борьбе за демократию и свободу против российской агрессии. И это то, что мы будем продолжать делать, — утверждает спикер Белого дома.

Карин Жан-Пьер напомнила, что недавно США выделили пакет военной помощи Украине на сумму $300 млн, в который вошли управляемые реактивные снаряды залпового огня для пусковых установок HIMARS и боеприпасы.

Читайте также
50 батарей Patriot — и люди не будут гибнуть: Зеленский рассказал, что нужно для защиты неба
MIM-104 Patriot

Білий дім, Война в Украине, НАТО, США, Украина-НАТО, Украина-США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Днепре жители услышали мощный взрыв — что известно
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
В Украине усиливают контроль за пересечением границы по системе Шлях — ГПСУ
Виїзд за кордон, кордон України
Словакия может после выборов прекратить поддержку Украины — президент Чапутова
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
В оккупированных Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
Вторая Беларусь: Боррель объяснил, что будет означать для Украины поражение в войне
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь