США концентрируются на военной поддержке: Белый дом о вступлении Украины в НАТО

Соединенные Штаты Америки поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако сейчас США больше концентрируются на военной помощи ВСУ, чтобы бороться с полномасштабной российской агрессией.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что США привержены политике открытых дверей.

— Любое решение принимается между 31 членом Альянса и страной, которая хочет вступить. Мы говорили об этом много раз раньше. Это не изменилось. Сейчас мы сосредоточены на том, что можно сделать для поддержки Украины в борьбе за демократию и свободу против российской агрессии. И это то, что мы будем продолжать делать, — утверждает спикер Белого дома.

Карин Жан-Пьер напомнила, что недавно США выделили пакет военной помощи Украине на сумму $300 млн, в который вошли управляемые реактивные снаряды залпового огня для пусковых установок HIMARS и боеприпасы.

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