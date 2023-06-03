В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных

В Алтайском крае РФ оккупанты продолжают агитировать бывших заключенных на войну в Украину.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Бывшим заключенным предлагают подписать контракт на 3-5 месяцев военной службы.

Ранее Минобороны Великобритании подсчитало, что в РФ только в апреле завербовали на войну до 10 тысяч зэков.

Источник : Генштаб ВСУ

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