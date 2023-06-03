В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
В Алтайском крае РФ оккупанты продолжают агитировать бывших заключенных на войну в Украину.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Бывшим заключенным предлагают подписать контракт на 3-5 месяцев военной службы.
Ранее Минобороны Великобритании подсчитало, что в РФ только в апреле завербовали на войну до 10 тысяч зэков.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов