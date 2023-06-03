Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных

В'язниця у росії
Фото: Depositphotos

В Алтайском крае РФ оккупанты продолжают агитировать бывших заключенных на войну в Украину.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Бывшим заключенным предлагают подписать контракт на 3-5 месяцев военной службы.

В Алтайском крае на войну агитируют заключенных — Генштаб

Google maps

Ранее Минобороны Великобритании подсчитало, что в РФ только в апреле завербовали на войну до 10 тысяч зэков.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Росія, ув'язнені
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Началось разминирование линий обороны перед контрнаступлением ВСУ — The Washington Post
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
За сутки ВСУ ликвидировали 560 оккупантов и 68 единиц тяжелой техники
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Карта боевых действий на 03.06.2023 — ситуация на фронте
українські військові війна
Нет хороших русских, все они ответственны за то, что РФ делает в Украине — Ермак
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Президент МККК сидела черного цвета: Ермак об откровенности жены Редиса относительно пыток
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
В Алтайском крае на войну в Украину агитируют освобожденных заключенных
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь