В Индии столкнулись три поезда: погибли 260 человек и почти тысяча ранены

Более 260 человек погибли и почти тысяча получили ранения в результате масштабной аварии на железной дороге в индийском городе Баласор штата Одиша.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Трагедия произошла в пятницу вечером.

С рельсов сошли более 10 вагонов поезда Шалимар — Ченнай Coromandel Express — они упали на противоположный путь. Впоследствии экспресс Бенгалуру — Говра столкнулся с сошедшими вагонами, что привело к схождению трех-четырех его собственных вагонов. Трагедию усугубило то, что в столкновение также попал товарный поезд.

По состоянию на сейчас известно о 260 погибших и более 900 травмированных.

