В ЕС объяснили, будут ли вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины
Европейская комиссия не планирует вводить ограничения на выезд из Украины в ЕС для мужчин призывного возраста.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон во время встречи с журналистами. По ее словам, украинцы, которые пересекают границу, автоматически становятся беженцами, если им необходим этот статус.
— Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под защитой Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive). Мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС, — утверждает она.
В то же время в Украине усиливают меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы гражданами, внесенными в систему Шлях, из-за периодических злоупотреблений.
По данным Государственной пограничной службы, некоторые граждане противоправно использовали систему, чтобы помочь другим людям выехать за государственную границу Украины.
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