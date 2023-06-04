В ЕС объяснили, будут ли вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины

Европейская комиссия не планирует вводить ограничения на выезд из Украины в ЕС для мужчин призывного возраста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон во время встречи с журналистами. По ее словам, украинцы, которые пересекают границу, автоматически становятся беженцами, если им необходим этот статус.

— Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под защитой Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive). Мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС, — утверждает она.

В то же время в Украине усиливают меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы гражданами, внесенными в систему Шлях, из-за периодических злоупотреблений.

По данным Государственной пограничной службы, некоторые граждане противоправно использовали систему, чтобы помочь другим людям выехать за государственную границу Украины.

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