Более 50 кораблей: в Эстонии начались крупнейшие в этом году учения НАТО

В столице Эстонии, Таллинне, 3 июня начались крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 23, в которых участвуют 50 боевых кораблей НАТО.

Как пишет эстонский портал ERR, на учениях будут отрабатываться взаимодействия сухопутных, воздушных и военно-морских сил 20 стран.

Отмечается, что во время учений Baltops, которые проводятся в 52-й раз, участвуют около 6 тыс. военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил.

В течение двух недель союзники отработают, среди прочего, противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции.

Со стороны Эстонии подготовка к проведению учений проходила примерно три года.

По словам командующего ВМС Эстонии коммодора Юри Саска, такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

— В 2016 году участников было чуть меньше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали учения из Таллинна, — сказал Саска.

Крупнейшим кораблем, прибывшим в Таллинн, является Mount Whitney, который принадлежит 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

— Мы проводим эти учения, чтобы укрепить доверие между силами НАТО, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество и оперативные возможности, чтобы, когда мы окажемся в боевой ситуации, могли бы объединить наши силы и действовать как единое целое, — пояснил вице-адмирал Томас Иши, командующий 6-м флотом США.

ERR отмечает, что Швеция, которая практически завершила пусть вступления в НАТО, также прибыла на особенном морском средстве, а именно — на подводной лодке, которая работает на электричестве. Субмарина может оставаться под водой более месяца, не всплывая.

По словам заместителя командующего Объединенным командованием НАТО в Брюнсюме генерал-лейтенанта Луиса Ланчареса, вступление Швеции в НАТО — лишь вопрос времени.

Впервые в качестве члена НАТО в учениях участвуют и финны.

— Мое сообщение всем, кто сомневается в НАТО, заключается в том, что НАТО — это великий военный союз, и мы более чем готовы защищать всех наших членов, — заявил Ланчарес.

В учениях участвуют два корабля ВМС Эстонии, а ВВС Эстонии также координируют учения со своими союзниками.

Ожидается, что учения завершатся 16 июня в Германии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.