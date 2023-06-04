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Юлия Захарченко, редактор ленты

Сколько детей учатся одновременно в польских и украинских школах — опрос

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Половина украинцев приехали в Польшу с детьми в возрасте до 18 лет из-за полномасштабного вторжения. Каждый третий гражданин Украины в Польше заявляет, что его дети пользуются исключительно польской системой образования.

В то же время 38% респондентов признают, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. Еще 27% респондентов пользуются только украинской системой образования.

Об этом говорится в исследовании Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы Миграционной платформы EWL, Фонда EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом количество граждан Украины, которые находятся в Польше с детьми, увеличилось в пять раз — с 11% до 50%. В Польшу с детьми приехали не только военные беженцы (66%), но и экономические мигранты, которые живут в этой стране (40%).

— Украинские родители охотно записывают своих детей в польские школы из-за возможности интеграции детей с польскими сверстниками, а также из-за необходимости в это время работать. В то же время они выбирают обучение онлайн в украинских школах, чтобы ребенок имел возможность получить украинское образование, а также не терял связь с Украиной и ее образовательными процессами из-за планов вернуться на Родину, — объяснила операционный директор Фонда EWL Мария Кузенко.

В случае с военными беженцами — это распределение очень равномерное. Украинскую и польскую системы образования указали по 32% респондентов, обе — 34%. У довоенных мигрантов ощущается преимущество польской системы образования (32%) или сочетание польской и украинской систем. Только 22% людей, приехавших в Польшу до начала войны, заявляют, что их дети пользуются исключительно украинской системой образования.

Вопрос обеспечения ухода за детьми с целью расширения возможностей трудоустройства и профессионального развития родителей довоенные мигранты из Украины оценивают более положительно, чем беженцы (40% против 38%).

Стоит заметить, что в случае каждой из двух групп респондентов негативная оценка этого диапазона одинаково высока. По мнению авторов исследования, это четкий сигнал к действию, если польская экономика зависит от эффективной профессиональной активизации женщин.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года методом прямого F2F-интервью. Он проводился на украинском языке на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев.

Анкета была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета с учетом вопросов от Министерства семьи и социальной политики Польши, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

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українці в Кракові

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