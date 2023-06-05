Бельгия расследует использование бойцами РДК и ЛСР ее оружия на территории России

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо поручил провести расследование, было ли оружие, которое Брюссель отправил на помощь Киеву для защиты территории Украины, использовано в боевых действиях за рубежом.

Речь идет о сообщениях СМИ, что техника, произведенная бельгийской компанией, была найдена в районе Белгородской области России.

Александер Де Кроо предостерег в понедельник от поспешных выводов, поскольку поставки, которые осуществлялись в течение десятилетий и в разные регионы, могут привести к тому, что оружие появится в неожиданных местах.

— Оборонные и информационные службы начали расследование, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что там произошло, — сказал Де Кроо в интервью бельгийской телерадиокомпании VRT.

Он сказал, что “правило очень строгое”, поскольку Россия, скорее всего, будет рассматривать использование оружия за пределами Украины как провокацию Запада. Де Кроо заявил, что страны ЕС предоставили Украине оружие при условии, что оно будет использовано только в пределах страны, на территорию которой осуществляется вторжение, для ее защиты.

Де Кроо сказал, что если есть хоть какая-то правда о том, что оружие, предназначенное для защиты Украины, было использовано в боевых действиях в России, “мы будем относиться к этому чрезвычайно серьезно”.

Он также подтвердил, что Бельгия обратится к Украине за разъяснениями относительно информации, что винтовки бельгийского производства могли быть использованы проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками на западной границе РФ.

В украинской разведке заявили, что вопрос об использовании оружия иностранного производства на территории РФ необходимо ставить Российскому добровольческому корпусу и легиону Свобода России.

— Насколько известно, то они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, по затрофеенной/перетрофеенной оружию технике или вооружению. Что касается других вопросов, то я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом, — сказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному.

Он добавил, что представители РДК и легиона Свобода России действуют на территории РФ автономно.

На выходных газета The Washington Post опубликовала развернутый репортаж о том, что в Белгороде, который граничит с Украиной, появилось оружие из некоторых стран-членов НАТО, в частности из США, Польши, Чехии и Бельгии.

Отмечается, что репортаж газеты поставил под сомнение то, имеет ли Украина надлежащий контроль над этим оружием. Газета писала, что речь шла о вылазке бойцов легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса, которые выступают против диктатора Владимира Путина.

Источник : AP News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.