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В США разбился самолет, который перехватывали истребители — CNN

Грузія-літак
Фото: Depositphotos

Неподалеку от Вашингтона в штате Вирджиния разбился гражданский самолет Cessna 560 Citation V. На его перехват поднимали истребители F-16 и NORAD.

Об этом сообщает CNN.

Местные власти заявили, что на месте крушения самолета, пилот которого потерял сознание, не было найдено ни одного живого.

В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки континентального региона США отметили, что пилот гражданского самолета не реагировал, когда истребители F-16 пытались установить контакт.

Кроме того, F-16 использовали сигнальные ракеты “в попытке привлечь внимание пилота”.

По словам американского чиновника, F-16 не сбили самолет, а для Федерального управления гражданской авиации является типичной практикой вызывать истребители, если кто-то совершает опасный полет.

Cessna Citation был перехвачен истребителями NORAD и в конце концов разбился вблизи Национального леса Джорджа Вашингтона в Вирджинии.

Источники, знакомые с ходом расследования, рассказали, что на борту гражданского самолета было четыре человека, которые пролетели запланированный пункт назначения на 315 миль перед катастрофой.

Указано, что полиция штата установит личности пассажиров самолета, когда информация станет доступной.

Ранее сообщалось, что 275 человек погибли и сотни получили ранения в результате масштабной аварии на железной дороге в индийском городе Баласор штата Одиша.

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Источник: CNN
Авиакатастрофы, Винищувач F-16, Літаки, США
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