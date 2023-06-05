Ночью в Белгородской области горел энергообъект: россияне заявляют об атаке дрона
Сегодня ночью в Белгородской области РФ прогремел взрыв на энергообъекте. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщает о якобы атаке дрона.
По его словам, беспилотник сбросил взрывчатку на один из энергетических объектов. Предварительно, пострадавших нет.
Больше деталей Гладков не сообщил.
Ранее Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус (РДК) сообщили, что имеют еще много сюрпризов для властей Белгородской области.
Также сообщалось, что на окраине села Новая Таволжанка, что рядом с городом Шебекино, российские военные обстреляли машину с гражданскими, потому что думали, что там едут бойцы Легиона Свобода России.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов