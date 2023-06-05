Запрет на импорт украинского зерна. Еврокомиссия может продлить ограничения до сентября

Европейская комиссия может продлить запрет на импорт агропродовольствия украинского происхождения в пять стран Евросоюза до середины сентября.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

— Мы получили от Еврокомиссии проект нового постановления о запрете импорта четырех продуктов в пять стран. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года. Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу с завтрашнего дня, — говорится в сообщении.

В то же время, как пишет Укринформ, спикер Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер сообщила, что комиссия все еще обсуждает возможные торговые защитные меры по импорту сельскохозяйственной продукции, но окончательное решение по этому поводу еще не принято.

— На этой стадии пока не было принято никакого решения, обсуждение продолжается. Мы сообщим, когда решение будет принято, что, вероятно, произойдет в конце дня сегодня, — сказала она.

2 мая Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Меры якобы необходимы из-за переполнения складов мощностей и логистических цепочек, с которыми столкнулись пять стран, и могут быть продлены.

Источник : Укринформ

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