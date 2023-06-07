Разведка Британии расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС — Сунак

Разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

Об этом в интервью Sky News рассказал премьер-министр Британии Риши Сунак.

По его словам, спецслужбы занимаются расследованием о причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС, однако еще не сделали окончательного вывода о том, стоит ли Москва за “ужасной атакой”.

– Если это сделано намеренно, то это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны. Нападения на гражданскую инфраструктуру являются ужасными и неправильными. Мы уже видели предыдущие случаи этого, но пока рано говорить окончательно, – сказал Сунак.

Премьер добавил, что Великобритания уже отреагировала на эту катастрофу предоставлением Украине гуманитарной помощи.

– Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить эти ресурсы, чтобы помочь и эвакуации из затопленных районов, – отметил премьер Великобритании.

Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 ночи российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

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