США и союзники НАТО устанавливают причастных к подрыву Каховской дамбы – Bloomberg

Ряд стран НАТО обвинили российского диктатора Владимира Путина в разрушении Каховской плотины, назвав это военным преступлением. Западные страны также возмущены те, что Россия создала крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал подрыв дамбы чистейшим военным преступлением.

— Это невероятный акт насилия и разрушения, на который, как я думал, не способен даже Путин, — заявил министр.

Канцлер Германии Олаф Шольц также прямо обвинил Россию, заявив, что Москва причастна к разрушению дамбы, чтобы остановить контрнаступление Сил обороны Украины. По словам Шольца, подрыв Каховской ГЭС — это очередное преступление России в Украине.

Bloomberg отмечает, что США и другие страны НАТО пока еще изучают ситуацию, но склоняются к тому, что виновата именно Россия.

Аналитики говорят, что Москва получила наибольшую военную выгоду, потому что наводнение затопило потенциальный путь для продвижения украинских войск, сделав его непроходимым.

Кремль отрицает свою причастность и перекладывает всю вину на Украину. Хотя из Каховского водохранилища орошались поля на юге страны и обеспечивались водой системы охлаждения Запорожской АЭС.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские военные и разведка также работают над установлением виновных в подрыве.

Риши Сунак отказался высказать предположение, но добавил, что в течение этой войны мир видел неоднократные преднамеренные акты агрессии России против украинской гражданской инфраструктуры.

— Это гнусно. И если эта атака действительно окажется преднамеренной, она станет новым минимумом российского варварства. Это наносит огромные страдания украинскому народу, — сказал британский премьер во время визита в Вашингтон.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) сходятся во мнении, что российское командование решило подорвать Каховскую дамбу, потому что было слишком обеспокоено украинским контрнаступлением.

Источник : Bloomberg

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