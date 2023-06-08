Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg

Кремль
Фото: Pexels

Российскую элиту охватило уныние относительно перспектив войны российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.

Указано, что многие представители политической и деловой элиты РФ устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия. Несмотря на то, что никто не желает противостоять Путину, вторжение пошатнуло абсолютную веру в его лидерство.

По словам двух источников, самой благоприятной для РФ перспективой были бы переговоры в конце года, которые превратили бы конфликт в замороженный и позволили бы президенту РФ провозгласить пирровую победу, сохранив часть захваченной украинской территории.

— Элита находится в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько широкое распространение среди российской элиты получило представление о том, что Путин не выиграет эту войну, — сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, покинувший страну после вторжения.

Растущее отчаяние, скорее всего, усилит поиски виновных во вторжении, которое уже вызвало ожесточенные общественные разногласия между сторонниками жесткой линии и российским министерством обороны.

— Даже те, кто поддерживает вторжение и хочет усилить борьбу против Украины, разочаровались в перспективах России в войне, которая должна была завершиться за несколько дней и сейчас продолжается 16-й месяц, — указывает издание.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российская элита начинает отворачиваться от кремлевского диктатора Владимира Путина.

Читайте также
Путину докладывают об уничтожении Patriot, никто не решается сказать правду — глава Минобороны Литвы
MIM-104 Patriot

Источник: Bloomberg
Война в Украине, Кремль, Росія, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Рамштайн-13 обновят статус поддержки Украины перед контрнаступлением — Минобороны Литвы
Зустріч у форматі Рамштайн
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Масштабы минирования Запорожской АЭС: Котин объяснил, насколько все серьезно
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (07.06.2023)
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)
Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь