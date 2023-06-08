Вера в лидерство Путина пошатнулась. Российская элита расстроена перспективами в войне — Bloomberg

Российскую элиту охватило уныние относительно перспектив войны российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией.

Указано, что многие представители политической и деловой элиты РФ устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия. Несмотря на то, что никто не желает противостоять Путину, вторжение пошатнуло абсолютную веру в его лидерство.

По словам двух источников, самой благоприятной для РФ перспективой были бы переговоры в конце года, которые превратили бы конфликт в замороженный и позволили бы президенту РФ провозгласить пирровую победу, сохранив часть захваченной украинской территории.

— Элита находится в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько широкое распространение среди российской элиты получило представление о том, что Путин не выиграет эту войну, — сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, покинувший страну после вторжения.

Растущее отчаяние, скорее всего, усилит поиски виновных во вторжении, которое уже вызвало ожесточенные общественные разногласия между сторонниками жесткой линии и российским министерством обороны.

— Даже те, кто поддерживает вторжение и хочет усилить борьбу против Украины, разочаровались в перспективах России в войне, которая должна была завершиться за несколько дней и сейчас продолжается 16-й месяц, — указывает издание.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российская элита начинает отворачиваться от кремлевского диктатора Владимира Путина.

Источник : Bloomberg

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