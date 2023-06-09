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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Воронеже дрон врезался в многоэтажку: поврежден фасад, есть раненые

безпілотник у Воронежі

Сегодня в российском городе Воронеж на улице Белинского беспилотник врезался в многоэтажку.

Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

По его словам, в результате инцидента три человека получили резаные раны от осколков стекла.

А еще Гусев рассказал, что помещение в доме, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента там никого не было.

Как пишут пропагандистские Telegram-каналы, дрон мог лететь в сторону аэродрома Балтимор, но врезался в окно жилого дома.

А еще в 3,5 км от дома по улице Белинского находится авиационное предприятие. Также дрон мог быть нацелен на здание УФСБ по области — оно расположено в 300 м от места взрыва.

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Фото: росСМИ

Безпілотники, Взрыв, Дрони, Росія
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