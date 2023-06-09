Венгрию надо исключить из НАТО, если Орбан хочет шантажировать блок — польский генерал

У Венгрии было достаточно времени, чтобы определиться, на чьей она стороне — НАТО или России. Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет шантажировать блок, то нужно эту страну исключить из организации.

Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью агентству Укринформ.

По его словам, Организация Североатлантического договора дала достаточно времени Венгрии, чтобы она “опомнилась”.

— Если Венгрия на стороне Путина, то ей надо показать “желтую карточку” и сказать так: если вы не измените позицию, то выходите из НАТО. Не может быть так, что Венгрия терроризирует весь Альянс, нужно прервать венгерский шантаж в НАТО. Если Орбан хочет шантажировать НАТО, то Венгрию надо исключить из Альянса, — сказал генерал.

Скшипчак добавил, что в блоке не может быть стран, которые играют на стороне обеих сторон. НАТО является монолитной структурой, открытой для тех, кто защищает демократию, свободу и мир.

— Надо четко сказать: позиция Орбана вредит единству НАТО. Будапешту надо дать понять: или он с НАТО, или против. Во втором случае такая Венгрия не нужна Альянсу, она является для Организации политическим и экономическим бременем. Для стран с такой позицией, как у Орбана, не может быть места в Альянсе, — подчеркнул он.

Венгерский премьер Виктор Орбан еще до полномасштабной войны отличался своей антиукраинской позицией. В последнее время он отметился несколькими циничными заявлениями в сторону Украины.

В частности, он заявлял, что Украина якобы не может выиграть войну против России. Кроме того, недавно правительство Венгрии обнародовало видео, которое якобы должно призвать людей к более быстрому миру в Украине. Но в ролике Крым почему-то изобразили не как часть Украины.

Источник : Укринформ

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