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Валентина Чорна, редактор ленты

Литва проверит причастность Беларуси к депортации украинских детей

дитина
Фото: Depositphotos

Глава МИД Литвы направил письмо генпрокурору страны Ниде Грунскене с просьбой проверить информацию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской относительно возможного незаконного перемещения украинских детей на территорию Беларуси и причастности к этому преступлению представителей белорусских властей.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

— Незаконная депортация или перемещение гражданских лиц являются действиями, которые классифицируются как преступления против человечности и военные преступления, и наказываются как согласно уголовному законодательству Литовской Республики, так и согласно международному праву, — написал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис в письме.

Он подчеркнул, что, расследуя военные преступления в Украине, важно не допустить безнаказанности, поэтому необходимо оценить возможный вклад представителей власти Беларуси, включая высших должностных лиц.

Министр попросил генпрокурора Литвы оценить, является ли приведенная информация основанием для расширения объема расследований, которые уже продолжаются, или для начала новых досудебных расследований по фактам разлучения детей, депортации или перемещения гражданских лиц, а также телесных повреждений, пыток или другого бесчеловечного обращения с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В приложенных к письму документах указано, что после начала войны России против Украины более 2 тыс. украинских детей, преимущественно сирот, были незаконно перевезены с временно оккупированных территорий Украины в лагеря Беларуси, вероятно, по распоряжению белорусского режима или с его одобрения.

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Беларусь, Война в Украине, Литва, Російська агресія
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