В Польше ограбили поезд, который, вероятно, перевозил боеприпасы США для Украины

Полиция Польши задержала трех человек за кражу четырех ящиков боеприпасов из поезда, который охраняли солдаты НАТО. Ящики, которые, вероятно, перевозились в Украину, были найдены, и польские власти подтвердили, что ни один из боеприпасов не пропал.

Об этом пишут польские СМИ, в частности TVN, PAP, Gazeta Wyborcza, Wydarzenia и RFM 24.

Пока остается неустановленным, какие именно боеприпасы были похищены, кому они принадлежат и куда перевозились. В то же время ведущий польский телеканал TVN сообщает из собственных источников, что боеприпасы были американскими и что их перевозили в Украину.

С момента вторжения России в Украину Польша стала главным хабом для военной техники, перевозимой в Украину. США также расширили свое военное присутствие в Польше за этот период.

Ящики исчезли в воскресенье из вагона поезда, стоявшего на станции в Венглинке, небольшом городке на западе Польши, в 20 км от границы с Германией. В среду утром их нашли затопленными в пруду в селе Старый Венглинец, менее чем в 4 км от станции.

В полиции Польши заявили, что все боеприпасы на месте.

Policjanci z Pieńska (Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu @DPolicja) w Starym Weglińcu k. Zgorzelca ujawnili i odzyskali skradzione z pociągu specjalnego 4 skrzynie z zawartoscia amunicji. Na chwilę obecną nie stwierdzono braków amunicji. — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) June 7, 2023

Представитель полиции Мариуш Цярка подтвердил Польскому агентству прессы (PAP), что ящики с боеприпасами были похищены из поезда, который охраняли американские солдаты.

— Три ящика были запечатаны без признаков вмешательства в содержимое, а один ящик был открыт, но содержал полный комплект боеприпасов… Мы обеспечили безопасность этих ящиков, — сказал господин Цярка.

В районной прокуратуре также подтвердили задержание трех человек, но пока отказались предоставлять дальнейшие подробности.

— Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Прокуратура сможет предоставить больше информации после завершения процессуальных действий с задержанными, — сообщил PAP пресс-секретарь Томаш Чуловский.

В заявлении, направленном TVN, прокуратура также сообщила, что кражу обнаружили железнодорожные охранники во время обхода поезда, когда он находился на станции в Венглинке.

В прошлом году, когда Польша стала хабом для продукции, перевозимой в Украину, польские власти обратились к общественности с призывом не публиковать в Интернете изображения или другую информацию, связанную с перевозкой оборудования через территорию страны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.