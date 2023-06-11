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В разведке Швеции заявили, что РФ пытается остановить вступление страны в НАТО

В разведке Швеции заявили, что РФ пытается остановить вступление страны в НАТО
Фото: Getty Images

Россия принимает меры и вкладывает ресурсы, чтобы помешать вступлению Швеции в НАТО.

Об этом заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон, пишет SVT.

— Они хотят повлиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции, на то, что мы обычно называем внутренним важным ядром: нашу демократию и наш образ жизни, который мы сами выбрали. Они пытаются повлиять на это и на заявку на членство, — сказал он.

Нильссон отметил, что за российскими операциями стоит как сама Россия, так и ее посредники.

По словам генерал-лейтенанта, примером такого влияния на Швецию являются публичные заявления официальных лиц РФ о “военно-технических мерах” в случае вступления страны в НАТО.

Кроме того, он добавил, что в течение прошлого года на ряде охраняемых объектов в Швеции были задержаны “иностранные граждане”, их передали полиции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может присоединиться к НАТО еще до саммита военно-политического блока, который должен состояться в Вильнюсе в июле.

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Источник: SVT

НАТО, Швеция
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