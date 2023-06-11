В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
В России в Калужской области в воскресенье, 11 июня, упали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере Telegram.
Сначала он сообщил о падении одного БПЛА в Жуковском районе возле села Стрелковка. Он отметил, что повреждения получили два садовых дома — в них выбиты стекла.
Другой дрон упал в лесу в Медынском муниципальном районе.
Калужская область граничит с Московской областью на севере и Брянской на юго-западе.
По предварительной информации, как сообщил Шапша, жертв и пострадавших нет, повреждения минимальны.
Ранее в России на юге Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов пустого грузового поезда. Авария произошла возле железнодорожной станции в Алексеевском муниципальном районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова