Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Світ
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским

дрон
Фото: Unsplash

В России в Калужской области в воскресенье, 11 июня, упали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере Telegram.

Сначала он сообщил о падении одного БПЛА в Жуковском районе возле села Стрелковка. Он отметил, что повреждения получили два садовых дома — в них выбиты стекла.

В Калужской области упали два беспилотника — что известно

Фото: Telegram/Владислав Шапша

Другой дрон упал в лесу в Медынском муниципальном районе.

Калужская область граничит с Московской областью на севере и Брянской на юго-западе.

В Калужской области упали два беспилотника — что известно

Скриншот: Google Maps

По предварительной информации, как сообщил Шапша, жертв и пострадавших нет, повреждения минимальны.

Ранее в России на юге Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов пустого грузового поезда. Авария произошла возле железнодорожной станции в Алексеевском муниципальном районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте также
Черный дым виднеется по всему городу: в Ростове загорелся завод
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским

Безпілотники, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Минобороны РФ заявили, что один из кораблей Черноморского флота атаковали морские беспилотники
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Хотят увидеть все последствия уничтожения ГЭС: ООН призовет помочь Украине через несколько недель
ООН зала
В ближайшие дни есть риск провокаций со стороны россиян на ВОТ — Центр нацсопротивления
російський окупант
Черный дым виднеется по всему городу: в Ростове загорелся завод
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили шесть Шахедов
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (11.06.2023)
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (11.06.2023)
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (11.06.2023)
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (11.06.2023)
В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь