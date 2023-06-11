В РФ заявили о падении двух БПЛА в регионе, граничащем с Московским

В России в Калужской области в воскресенье, 11 июня, упали два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере Telegram.

Сначала он сообщил о падении одного БПЛА в Жуковском районе возле села Стрелковка. Он отметил, что повреждения получили два садовых дома — в них выбиты стекла.

Другой дрон упал в лесу в Медынском муниципальном районе.

Калужская область граничит с Московской областью на севере и Брянской на юго-западе.

По предварительной информации, как сообщил Шапша, жертв и пострадавших нет, повреждения минимальны.

Ранее в России на юге Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов пустого грузового поезда. Авария произошла возле железнодорожной станции в Алексеевском муниципальном районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

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