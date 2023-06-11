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Анастасия Кожушко, редактор ленты

За каждые 48 захваченных сантиметров украинской земли РФ теряет одного солдата — разведка Британии

Бахмут
Фото: Getty Images

В Министерство обороны Великобритании подсчитали, что за каждые 48 см захваченной территории Украины Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

– В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней.

Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше, – говорится в сообщении.

In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.

But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.

Ukraine fights on.

???????? #WeStandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/zELnJJwqXN

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2023


Также отмечается, что в Бахмуте российской армии удалось продвинуться на 29 км. Но с мая 2022 года РФ потеряла там до 60 тысяч человек.

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Армия России, Бахмут, Британія, Война в Украине, Російська агресія
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