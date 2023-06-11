За каждые 48 захваченных сантиметров украинской земли РФ теряет одного солдата — разведка Британии
В Министерство обороны Великобритании подсчитали, что за каждые 48 см захваченной территории Украины Россия теряла одного солдата убитым или раненым.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.
– В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней.
Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше, – говорится в сообщении.
In February 2022, Russia likely planned to complete the capture of the whole of the Donbas region within 10-14 days.
But in Bakhmut, for every 48cm gained, one of its soldiers has been killed or wounded.
Ukraine fights on.
???????? #WeStandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/zELnJJwqXN
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 11, 2023
Также отмечается, что в Бахмуте российской армии удалось продвинуться на 29 км. Но с мая 2022 года РФ потеряла там до 60 тысяч человек.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова