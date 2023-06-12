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Юлия Захарченко, редактор ленты

Иран использует детали Китая для ускорения поставок дронов в РФ — WSJ

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

В одном из сбитых весной в Украине дронов-камикадзе иранского производства обнаружили деталь, изготовленную в Китае в течение января 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что Пекин поставляет необходимые элементы Тегерану для создания беспилотников.

Об этом сообщают журналисты издания The Wall Street Journal. В апреле сбили иранский дрон в Украине, который вскоре начали изучать западные исследователи. Они утверждают, что в 2023 году в нем обнаружили одну из деталей китайского производства.

Эта находка свидетельствует о том, что Китай продолжает поставлять Ирану строительные блоки для программы беспилотных летательных аппаратов, несмотря на давление со стороны США, которые стремятся перекрыть глобальную цепочку поставок.

Иран очень быстрыми темпами может помогать России вести полномасштабную войну против Украины. Тегерану нужно всего три месяца, чтобы изготовить и передать Москве оружие для дальнейшего террора.

Исследователи рассказали, что в иранском дроне тогда обнаружили преобразователь напряжения, изготовленный в середине апреля в Китае. Это первый случай, когда обнаружили деталь 2023 года производства в беспилотниках.

По предварительной информации, Китай изготовил детали в январе 2023 года, отправил в Иран, там они были установлены в ударные дроны и отправлены в Россию. А уже в апреле страна-агрессор РФ пыталась нанести удары по Украине с помощью этих беспилотников.

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БПЛА Shahed

Источник: The Wall Street Journal
Иран, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Китай, Росія
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Оксана Михайлова
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