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На фоне критики и контрнаступления ВСУ. Шойгу пытается сохранить положительный имидж — британская разведка

сергій шойгу

На фоне растущей критики министр обороны России Сергей Шойгу пытается сохранить положительный имидж.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Указано, что Шойгу в течение последней недели сохранял высокую публичную активность, вероятно, пытаясь сделать вид, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

Шойгу дал по меньшей мере два комментария относительно оборонительных операций России, в частности сделал серьезно преувеличенные заявления о потерях украинских сил. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичного пространства.

Также Шойгу призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

— Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед все более откровенной критикой со стороны некоторых соотечественников, — отмечает британская разведка.

Ранее The Washington Post сообщило, что политические риски для диктатора Владимира Путина растут, поскольку украинские военные начинают свое долгожданное наступление.

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Источник: Министерство обороны Великобритании

Война в Украине, Сергій Шойгу
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