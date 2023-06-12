Ожидаем большой атаки Украины на Донбассе в ближайшие дни — британский депутат
Председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что вскоре на Донбассе ожидается “большая атака” украинских войск.
— В ближайшие несколько дней следует ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса, — заявил британский депутат в интервью Sky News.
По его словам, сейчас Силы обороны Украины проводят “зондирующие операции”, однако “основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке”.
— Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой Вагнера и самими российскими войсками наступает хаос, — подчеркнул Эллвуд.
На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки продвинулись от 250 до 700 м. В то же время российские захватчики понесли потери.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова