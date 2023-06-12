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Валентина Летяк, редактор ленты

Ожидаем большой атаки Украины на Донбассе в ближайшие дни — британский депутат

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что вскоре на Донбассе ожидается “большая атака” украинских войск.

— В ближайшие несколько дней следует ожидать большой атаки в той или иной части Донбасса, — заявил британский депутат в интервью Sky News.

По его словам, сейчас Силы обороны Украины проводят “зондирующие операции”, однако “основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке”.

— Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой Вагнера и самими российскими войсками наступает хаос, — подчеркнул Эллвуд.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины за последние сутки продвинулись от 250 до 700 м. В то же время российские захватчики понесли потери.

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Источник: Sky News
Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Украина-Великобритания
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