Распространение войны на территорию РФ усугубляет экономические проблемы Москвы — Bloomberg

Вторжение президента Владимира Путина в Украину стоило России десятки миллиардов долларов, поскольку на ее экономику давят санкции, а государственные доходы падают.

Теперь, когда конфликт перешел на российскую территорию, цена войны, вероятно, возрастет еще больше, пишет Bloomberg.

Убытки блекнут по сравнению с огромными человеческими жертвами и экономическим опустошением, которые Россия нанесла Украине. Однако, по оценкам Bloomberg Economics, вспышка полномасштабных боевых действий в приграничных с Украиной регионах может снизить и без того скудный прогноз роста российской экономики до 0,8% в 2023 году.

Белгородская область неоднократно попадала под обстрелы и сталкивалась с вторжениями российских повстанцев со стороны Украины, которые вели длительные бои с российскими войсками. Сообщалось об ударах беспилотников в Курске, Краснодаре и Воронеже, если не учитывать масштабную атаку дронов на Москву в мае.

— Все, кто находится близко к зоне боевых действий, выезжают или думают об этом. Это долгосрочные последствия — даже при благоприятном развитии событий люди вряд ли быстро вернутся, — сказал Евгений Гонтмахер, экономист и бывший чиновник.

Тысячи людей в Белгородской области переехали во временные приюты, спасаясь от насилия, или были перевезены местными властями в другие части страны. В Шебекино, где находится известный в России производитель макаронных изделий, чиновники пообещали финансовую помощь местным фабрикам, которые были вынуждены остановить работу из-за бегства работников.

По данным Bloomberg Economics, поскольку в приграничных регионах проживает десятая часть 143 млн населения РФ, вспышка полномасштабных боевых действий начнет влиять на экономический рост России уже в третьем квартале.

Банк России прогнозирует рост экономики на 2% в этом году и достижение довоенного уровня к концу 2024 года, когда влияние санкций ослабнет, тогда как Министерство экономики ожидает, что валовой внутренний продукт вырастет более чем на 1%. Годовое падение ВВП России замедлилось третий квартал подряд до минус 1,9% за первые три месяца этого года.

По словам Татьяны Орловой из Oxford Economics, 1,7% потребления домохозяйств России может напрямую пострадать, если боевые действия распространятся на Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Эксперты считают, что усиление нестабильности в приграничных регионах сместит местную экономику от развития к выживанию, а миграция жителей подальше от боевых действий и повреждение инфраструктуры увеличат расходы.

Источник : Bloomberg

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