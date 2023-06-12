Срочный запрос Украины: Дания дополнительно предоставит 2 тыс. артснарядов
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Ларс Лекке Расмуссен объявили о предоставлении Украине дополнительно 2 тыс. артиллерийских снарядов на 250 млн датских крон ($36 млн).
После встречи в Комитете по вопросам внешней политики Расмуссен заявил, что такое решение принято по конкретному запросу Киева, но не сказал, о каких именно снарядах идет речь.
— Это существенный вклад, в котором Украина нуждается очень срочно, — добавил он.
По его словам, эти снаряды помогут украинской армии во время контрнаступления, которое уже продолжается.
Поульсен в свою очередь отметил, что продолжается обсуждение того, что еще нужно Украине для противостояния российской агрессии.
На этой неделе он примет участие в Раштайн-13, где, как ожидается, среди прочего будет обсуждаться подготовка украинских летчиков.
В конце мая правительство Дании объявило об увеличении поддержки Украины в 2023-2024 годах на $2,6 млрд.
Источник: Berlingske
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