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Валентина Летяк, редактор ленты

Срочный запрос Украины: Дания дополнительно предоставит 2 тыс. артснарядов

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Ларс Лекке Расмуссен объявили о предоставлении Украине дополнительно 2 тыс. артиллерийских снарядов на 250 млн датских крон ($36 млн).

После встречи в Комитете по вопросам внешней политики Расмуссен заявил, что такое решение принято по конкретному запросу Киева, но не сказал, о каких именно снарядах идет речь.

— Это существенный вклад, в котором Украина нуждается очень срочно, — добавил он.

По его словам, эти снаряды помогут украинской армии во время контрнаступления, которое уже продолжается.

Поульсен в свою очередь отметил, что продолжается обсуждение того, что еще нужно Украине для противостояния российской агрессии.

На этой неделе он примет участие в Раштайн-13, где, как ожидается, среди прочего будет обсуждаться подготовка украинских летчиков.

В конце мая правительство Дании объявило об увеличении поддержки Украины в 2023-2024 годах на $2,6 млрд.

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Данія

Источник: Berlingske

Война в Украине, витрати на оборону, Дания, Російська агресія
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Оксана Михайлова
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