В Германии начались крупнейшие в истории НАТО авиационные учения
12 июня в Германии стартуют самые масштабные учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой Air Defender 23.
Об этом сообщает американское информационное агентствоBloomberg.
Учения пройдут 12-23 июня, в них примут участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе F-35 производства Lockheed Martin Corp США и Нидерландов, а также самолеты-разведчики AWACS, дозаправщики в воздухе и даже транспортные авианосцы из Японии.
Тренировки будут проводить на четырех площадках в Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.
– Они будут проводиться в основном в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, чтобы проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне обострения напряженности с РФ, – пишет агентство.
Районы учений будут использоваться только в течение четырех часов в день. В это время они будут закрыты для гражданского воздушного движения.
Коммерческие рейсы через воздушное пространство Германии будут менять маршруты и могут незначительно задерживаться.
Учения происходят в тот момент, когда военный альянс планирует широкую реконструкцию своей обороны, что стало более актуальным после полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, в мае в Польше прошли военные учения Анаконда 23, которые являются самыми масштабными учениями Войска Польского. Участие в них приняли 12 тыс. польских солдат и союзные войска вместе с представителями служб Министерства внутренних дел и администрации.
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