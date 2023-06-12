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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Германии начались крупнейшие в истории НАТО авиационные учения

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

12 июня в Германии стартуют самые масштабные учения стран-членов НАТО по воздушному развертыванию над Европой Air Defender 23.

Об этом сообщает американское информационное агентствоBloomberg.

Учения пройдут 12-23 июня, в них примут участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе F-35 производства Lockheed Martin Corp США и Нидерландов, а также самолеты-разведчики AWACS, дозаправщики в воздухе и даже транспортные авианосцы из Японии.

Тренировки будут проводить на четырех площадках в Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

– Они будут проводиться в основном в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии, чтобы проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне обострения напряженности с РФ, – пишет агентство.

Районы учений будут использоваться только в течение четырех часов в день. В это время они будут закрыты для гражданского воздушного движения.

Коммерческие рейсы через воздушное пространство Германии будут менять маршруты и могут незначительно задерживаться.

Учения происходят в тот момент, когда военный альянс планирует широкую реконструкцию своей обороны, что стало более актуальным после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, в мае в Польше прошли военные учения Анаконда 23, которые являются самыми масштабными учениями Войска Польского. Участие в них приняли 12 тыс. польских солдат и союзные войска вместе с представителями служб Министерства внутренних дел и администрации.

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Военные учения, Винищувач F-16, Німеччина, Російська агресія
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