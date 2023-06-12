С началом контрнаступления Украины политические риски для Путина растут — WP

Политические риски для российского диктатора Владимира Путина растут, поскольку украинские военные начинают свое долгожданное наступление.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам инсайдеров, российская элита нервничает по поводу огневой мощи вооружения, которое Запад отправил Украине, и это вызывает опасения, что сухопутный мост, проложенный Москвой через юго-восток Украины в Крым, может быть разорван, что нанесет Кремлю значительный военный и моральный ущерб.

Кроме того, по словам нескольких представителей российской элиты, которые говорили на условиях анонимности, конфликты между военными лидерами, атаки беспилотников на Москву и волна беспрецедентных вторжений военизированных формирований в западные российские регионы, граничащие с Украиной, вызывают вопрос, может ли Путин контролировать ситуацию.

Отмечено, что признаки растущей напряженности появились в этом месяце, когда влиятельный член российского парламента Константин Затулин, близкий к высшему руководству ФСБ, заявил на конференции, посвященной будущему Украины, что Россия потерпела неудачу во всех своих военных целях и что некоторые из них стали “бессмысленными”.

— Настроение среди элиты очень мрачное. Они не понимают планов Путина и сомневаются, адекватно ли он справляется с ситуацией. Это продолжается уже давно, но тревога нарастает, — говорит Татьяна Становая, основательница фирмы политического анализа Р-Политик.

Также WP указывает, что россияне боятся западных предложений по долгосрочным соглашениям по безопасности для Украины.

— Если будет поставляться современное вооружение и будет модернизироваться украинская армия, то — даже без формального членства — Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что 11 и 12 июня российские захватчики могут планировать провокации на временно оккупированных территориях.

Источник : The Washington Post

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