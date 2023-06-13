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Юлия Соколова, редактор ленты

Для будущего ЕС важно, чтобы Россия не имела потенциала нападать на другие страны – Дуда

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Ради безопасности и будущего Европы РФ должна проиграть развязанную против Украины войну, а также потерять потенциал для нападения на другие государства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Политики провели встречу в Елисейском дворце в Париже в формате Веймарского треугольника.

По итогам переговоров Дуда отметил, что Польшу, ФРГ и Францию сегодня “объединяет общий интерес”: не позволить России выиграть войну.

– Мы все не только являемся членами Евросоюза и НАТО, но прежде всего сегодня мы все очень твердо стоим на стороне Украины с одним абсолютным пониманием – что Россия не может выиграть эту войну, — заявил польский лидер.

Дуда уточнил, что ради безопасности Европы, будущего Евросоюза принципиально важно, чтобы у РФ никогда больше не было потенциала и возможности напасть на другую страну, расширить сферу своего влияния ценой человеческих жизней, чужого имущества, за счет суверенитета и независимости других государств.

Дуда подчеркнул, что российский империализм “должен быть уничтожен”.

Он также напомнил, что Польша после многолетних усилий присоединилась к сообществу демократических стран Запада, и украинцы сейчас хотят того же.

– Сегодня украинцы хотят того же, они хотят присоединиться к западному сообществу политически. Мы должны сделать это возможным, – заявил президент Польши.

Он сообщил, что будущее членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало одной из тем переговоров в формате Веймарского треугольника. Еще одной темой было формирование “авиационной коалиции” для поставок нашей страны боевых самолетов.

Анджей Дуда выразил надежду, что благодаря поддержке Европы Украина осуществит эффективное контрнаступление.

Он отметил, что победой украинской армии будет вытеснение войск РФ со всех временно оккупированных территорий и возвращение к международно признанным границам Украины. И именно так должна закончиться полномасштабная война.

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Источник: RMF24

Анджей Дуда, Война в Украине, Німеччина, Польша, Російська агресія, Франция
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