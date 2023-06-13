Страны НАТО планируют стандартизировать снаряды для артиллерии
На этой неделе главы ведущих компаний-производителей оружия встретятся с министрами обороны стран НАТО, чтобы обсудить вопросы увеличения производства и стандартизации артиллерийских снарядов, поскольку российско-украинская война истощает запасы стран-союзниц.
Как пишет Reuters со ссылкой на чиновников НАТО, встреча должна произовйти в Брюсселе.
Ранее, в феврале, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Украина сжигает снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их производить, а начало украинского контрнаступления, несомненно, привело к еще большему использованию снарядов.
Но отсутствие единых стандартов среди различных производителей затрудняет поставки боеприпасов.
— Речь идет об ускорении процесса стандартизации НАТО для обеспечения более плавных поставок, что поможет избежать задержек и дефицита в будущем, — сказал Reuters анонимный чиновник НАТО.
Среди приглашенных — BAE Systems, турецкий производитель беспилотников Baykar, General Dynamics, холдинг KNDS, представляющий производителя Leopard 2 KMW и французскую Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo <Nammo AS> и Northrop Grumman, пишет издание.
НАТО ведет переговоры с представителями промышленности об увеличении оборонного производства с прошлого года, но это впервые, когда военно-политический блок проводит встречу на таком высоком уровне. Она пройдет в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг и пятницу.
Обсуждения в четверг будут посвящены способам увеличения поставок Украине артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны и высокоточных управляемых боеприпасов глубокого удара, ракет с дальностью действия в сотни километров, таких, как британские Storm Shadow.
Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны истощились, поскольку они спешно поставляли снаряды ВСУ, которые используют тысячи снарядов в день.
Если для стрелкового оружия, такого, как штурмовые винтовки, НАТО применяет стандарты, позволяющие войскам всех союзников использовать боеприпасы друг друга, то с артиллерийскими снарядами все не так просто, отмечает Reuters.
Хотя некоторые крупные страны НАТО согласовали определенные стандарты для 155-мм снарядов, используемых гаубицами, часто требуются дополнительные расчеты, чтобы поразить цель с необходимой точностью, говорят эксперты.
Официальный представитель НАТО сказал, что компании сами заинтересованы в производстве снарядов, которые могут использоваться несколькими странами, и по мере затягивания войны в Украине ожидаются заказы на миллиарды евро.
Источник в оборонной промышленности приветствовал стремление НАТО к большей стандартизации и назвал его “давно назревшим”.
— Если бы национальные правительства смогли заставить себя отбросить национальные стандарты и договориться об общих стандартах НАТО — в частности, в отношении боеприпасов — это было бы лавинообразным изменением, — сказал источник в оборонной промышленности.
Стандартизация была бы полезна и для 120-мм танковых снарядов.
— Это было бы настоящим изменением. Вы могли бы искать 120-мм снаряды по всему миру — потому что те, которые подходят для (немецкого) танка Leopard, будут работать и для (американского) Abrams, — сказал источник издания.
Тем не менее, НАТО может столкнуться с противодействием со стороны производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.
— За всей проблемой боеприпасов стоят жесткие деловые интересы… Компании делают деньги на том, что боеприпасы не взаимозаменяемы, что они могут доминировать на своих национальных рынках со своими боеприпасами, — сказал источник издания в отрасли.
Стремление к большей стандартизации происходит в решающий момент, когда оборонные компании уже видят на горизонте гораздо более крупные заказы, поскольку НАТО на саммите в Вильнюсе в июле собирается повысить целевые показатели по количеству боеприпасов, которые должны иметь союзники.
Более чем годовой конфликт в Украине привел к тому, что национальные запасы сильно истощились. До этого многие страны НАТО уже исчерпали свои запасы, поскольку правительства считали, что войны на истощение с большими артиллерийскими сражениями уходят в прошлое.
— Пройдет от шести до десяти лет, прежде чем все европейские склады боеприпасов будут снова заполнены, — сказал в интервью немецкой газете RND генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов и собирается увеличить свои производственные мощности до 600 тыс. с 450 тыс. снарядов калибра 155 мм в год.
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