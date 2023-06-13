Страны НАТО планируют стандартизировать снаряды для артиллерии

На этой неделе главы ведущих компаний-производителей оружия встретятся с министрами обороны стран НАТО, чтобы обсудить вопросы увеличения производства и стандартизации артиллерийских снарядов, поскольку российско-украинская война истощает запасы стран-союзниц.

Как пишет Reuters со ссылкой на чиновников НАТО, встреча должна произовйти в Брюсселе.

Ранее, в феврале, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Украина сжигает снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут их производить, а начало украинского контрнаступления, несомненно, привело к еще большему использованию снарядов.

Но отсутствие единых стандартов среди различных производителей затрудняет поставки боеприпасов.

— Речь идет об ускорении процесса стандартизации НАТО для обеспечения более плавных поставок, что поможет избежать задержек и дефицита в будущем, — сказал Reuters анонимный чиновник НАТО.

Среди приглашенных — BAE Systems, турецкий производитель беспилотников Baykar, General Dynamics, холдинг KNDS, представляющий производителя Leopard 2 KMW и французскую Nexter, Kongsberg, Leonardo, Lockheed, MBDA, Mesko, Nammo <Nammo AS> и Northrop Grumman, пишет издание.

НАТО ведет переговоры с представителями промышленности об увеличении оборонного производства с прошлого года, но это впервые, когда военно-политический блок проводит встречу на таком высоком уровне. Она пройдет в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг и пятницу.

Обсуждения в четверг будут посвящены способам увеличения поставок Украине артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны и высокоточных управляемых боеприпасов глубокого удара, ракет с дальностью действия в сотни километров, таких, как британские Storm Shadow.

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но запасы союзников для собственной обороны истощились, поскольку они спешно поставляли снаряды ВСУ, которые используют тысячи снарядов в день.

Если для стрелкового оружия, такого, как штурмовые винтовки, НАТО применяет стандарты, позволяющие войскам всех союзников использовать боеприпасы друг друга, то с артиллерийскими снарядами все не так просто, отмечает Reuters.

Хотя некоторые крупные страны НАТО согласовали определенные стандарты для 155-мм снарядов, используемых гаубицами, часто требуются дополнительные расчеты, чтобы поразить цель с необходимой точностью, говорят эксперты.

Официальный представитель НАТО сказал, что компании сами заинтересованы в производстве снарядов, которые могут использоваться несколькими странами, и по мере затягивания войны в Украине ожидаются заказы на миллиарды евро.

Источник в оборонной промышленности приветствовал стремление НАТО к большей стандартизации и назвал его “давно назревшим”.

— Если бы национальные правительства смогли заставить себя отбросить национальные стандарты и договориться об общих стандартах НАТО — в частности, в отношении боеприпасов — это было бы лавинообразным изменением, — сказал источник в оборонной промышленности.

Стандартизация была бы полезна и для 120-мм танковых снарядов.

— Это было бы настоящим изменением. Вы могли бы искать 120-мм снаряды по всему миру — потому что те, которые подходят для (немецкого) танка Leopard, будут работать и для (американского) Abrams, — сказал источник издания.

Тем не менее, НАТО может столкнуться с противодействием со стороны производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.

— За всей проблемой боеприпасов стоят жесткие деловые интересы… Компании делают деньги на том, что боеприпасы не взаимозаменяемы, что они могут доминировать на своих национальных рынках со своими боеприпасами, — сказал источник издания в отрасли.

Стремление к большей стандартизации происходит в решающий момент, когда оборонные компании уже видят на горизонте гораздо более крупные заказы, поскольку НАТО на саммите в Вильнюсе в июле собирается повысить целевые показатели по количеству боеприпасов, которые должны иметь союзники.

Более чем годовой конфликт в Украине привел к тому, что национальные запасы сильно истощились. До этого многие страны НАТО уже исчерпали свои запасы, поскольку правительства считали, что войны на истощение с большими артиллерийскими сражениями уходят в прошлое.

— Пройдет от шести до десяти лет, прежде чем все европейские склады боеприпасов будут снова заполнены, — сказал в интервью немецкой газете RND генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей артиллерийских боеприпасов и собирается увеличить свои производственные мощности до 600 тыс. с 450 тыс. снарядов калибра 155 мм в год.

Источник : Reuters

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