Наступление ВСУ на оккупированные РФ территории показало первые признаки успеха – Столтенберг

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на оккупированные Россией территории Востока и Юга показало первые признаки успеха. Так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что украинские воины постепенно возвращают позиции, освобождая от российских войск ряд небольших населенных пунктов. Однако он предостерегает от быстрых ожиданий и значительных успехов, утверждая, что наступление будет тяжелым.

— Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление — это достаточно тяжелые оборонительные линии, а прорвать их — сложная задача, — отмечает генсек НАТО.

В то же время Столтенберг отметил, что прокремлевская армия, которая столкнулась с наступлением Вооруженных сил Украины, имеет плохое оснащение и обеспечение без надлежащего российского командования.

Однако генсек обратил внимание, что НАТО видит мужество и решимость украинцев освободить свою землю, а также изгнать российские войска с территории, на которую те вторглись.

Источник: USA Today

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