Более 50 компонентов ракеты произведены в других странах: Зеленский об атаке по Кривому Рогу и защите Украины

В одной из ракет, которые ударили по Кривому Рогу ночью 13 июня, нашли более 50 компонентов, преимущественно электронику, которые созданы компаниями разных стран мира, в частности, партнеров Украины.

Об этом заявил в вечернем видеообращении за 13 июня президент Украины Владимир Зеленский, комментируя необходимость закончить с российским ракетным террором.

— К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в частности, некоторых партнеров. Разными путями эти компоненты затем поставляются в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, произведены в других странах, — утверждает глава государства.

Президент рассказал, что сегодня состоялась встреча представителей Украины с дипломатами соответствующих стран. Они получили список компаний, которые поставляют России компоненты для убийств.

Зеленский отметил, что Украина и мир имеют понимание, как российские террористы пытаются обмануть всех, поэтому государство ждет выводов и быстрых действий, которые остановят ракетный террор РФ.

Украина применила санкции против всех компаний в России, которые производят ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них, считает президент.

По его мнению, каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также на глобальном уровне, должен быть максимально усилен экспортный контроль за критическими компонентами.

— Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и в дальнейшем взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты, бизнес или государство, заслуживают соответствующей реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация об этом есть у партнеров, — подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что это однозначно дешевле — один раз и навсегда перекрыть для российских террористов пути поставки компонентов для ракетных атак, чем постоянно тратить новые системы ПВО.

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